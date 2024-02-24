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Вражеские БпЛА держат курс на Харьков – ВС ВСУ

Общество 23:00   24.02.2024
Виктория Яковенко
Вражеские БпЛА держат курс на Харьков – ВС ВСУ

На Харьковщине замечены вражеские БпЛА.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. По их данным, дроны летят курсом на Харьков.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2024 в 23:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине замечены вражеские БпЛА.".