Вражеские БпЛА держат курс на Харьков – ВС ВСУ
На Харьковщине замечены вражеские БпЛА.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. По их данным, дроны летят курсом на Харьков.
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2024 в 23:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине замечены вражеские БпЛА.".