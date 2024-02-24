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Ворожі БпЛА тримають курс на Харків – ПС ЗСУ

Суспільство 23:00   24.02.2024
Вікторія Яковенко
Ворожі БпЛА тримають курс на Харків – ПС ЗСУ

На Харківщині помічені ворожі БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. За їхніми даними, дрони летять курсом на Харків.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2024 в 23:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині помічені ворожі БпЛА.".