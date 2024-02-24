Ворожі БпЛА тримають курс на Харків – ПС ЗСУ
На Харківщині помічені ворожі БпЛА.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. За їхніми даними, дрони летять курсом на Харків.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, ВС, дрони, ЗСУ, Харків, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2024 в 23:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині помічені ворожі БпЛА.".