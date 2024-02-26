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Два года без света: в село Украинское на Харьковщине возвращают электричество

Общество 15:58   26.02.2024
Виктория Яковенко
Два года без света: в село Украинское на Харьковщине возвращают электричество Фото: ХОВА

В селе Украинское Циркуновской громады, которое было обесточено с начала полномасштабного вторжения, возобновили электроснабжение.

Как сообщили в ХОВА, энергетики восстановили 40 прогонов высоковольтной линии 10 кВ, заменили силовой трансформатор местной подстанции и отремонтировали 0,4 кВ линии по селу.

«Кроме того, мы расчистили трассы линий электропередачи, ведь за два года, пока здесь не жили люди, появилось очень много поросли. Несмотря на то, что в Украинском зарегистрировано всего около 20 точек учета, потребителей здесь значительно больше: поблизости расположены два крупных садовых общества», — отметили в АО «Харьковоблэнерго».

Сейчас энергетики почти завершили все восстановительные работы в селе, что позволяет впоследствии подключить к электросети все обесточенные дома.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 15:58;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Украинское Циркуновской громады, которое было обесточено с начала полномасштабного вторжения, возобновили электроснабжение.".