Два года без света: в село Украинское на Харьковщине возвращают электричество

В селе Украинское Циркуновской громады, которое было обесточено с начала полномасштабного вторжения, возобновили электроснабжение.

Как сообщили в ХОВА, энергетики восстановили 40 прогонов высоковольтной линии 10 кВ, заменили силовой трансформатор местной подстанции и отремонтировали 0,4 кВ линии по селу.

«Кроме того, мы расчистили трассы линий электропередачи, ведь за два года, пока здесь не жили люди, появилось очень много поросли. Несмотря на то, что в Украинском зарегистрировано всего около 20 точек учета, потребителей здесь значительно больше: поблизости расположены два крупных садовых общества», — отметили в АО «Харьковоблэнерго».

Сейчас энергетики почти завершили все восстановительные работы в селе, что позволяет впоследствии подключить к электросети все обесточенные дома.

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