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Два роки без світла: у село Українське на Харківщині повертають електрику

Суспільство 15:58   26.02.2024
Вікторія Яковенко
Два роки без світла: у село Українське на Харківщині повертають електрику Фото: ХОВА

У селі Українське Циркунівської громади, яке було знеструмлене з початку повномасштабного вторгнення, відновили електропостачання.

Як повідомили у ХОВА, енергетики відновили 40 прогонів високовольтної лінії 10 кВ, замінили силовий трансформатор місцевої підстанції та відремонтували лінії 0,4 кВ по селу.

«Окрім того, ми розчистили траси ліній електропередачі, адже за два роки, поки тут не жили люди, з’явилося дуже багато порослі. Незважаючи на те, що в Українському зареєстровано всього близько 20-ти точок обліку, споживачів тут значно більше: поблизу розташовані два великих садових товариства», – зазначили в АТ «Харківобленерго».

Наразі енергетики майже завершили всі відновлювальні роботи в селі, що дає можливість згодом підключити до електромережі всі знеструмлені будинки.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2024 в 15:58;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Українське Циркунівської громади, яке було знеструмлене з початку повномасштабного вторгнення, відновили електропостачання.".