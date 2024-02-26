Два роки без світла: у село Українське на Харківщині повертають електрику

У селі Українське Циркунівської громади, яке було знеструмлене з початку повномасштабного вторгнення, відновили електропостачання.

Як повідомили у ХОВА, енергетики відновили 40 прогонів високовольтної лінії 10 кВ, замінили силовий трансформатор місцевої підстанції та відремонтували лінії 0,4 кВ по селу.

«Окрім того, ми розчистили траси ліній електропередачі, адже за два роки, поки тут не жили люди, з’явилося дуже багато порослі. Незважаючи на те, що в Українському зареєстровано всього близько 20-ти точок обліку, споживачів тут значно більше: поблизу розташовані два великих садових товариства», – зазначили в АТ «Харківобленерго».

Наразі енергетики майже завершили всі відновлювальні роботи в селі, що дає можливість згодом підключити до електромережі всі знеструмлені будинки.

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