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У Козачу Лопань повернули світло після ворожих обстрілів

Суспільство 14:14   26.02.2024
Вікторія Яковенко
У Козачу Лопань повернули світло після ворожих обстрілів Фото: АТ “Харківобленерго”

Енергетики заживили 1500 абонентів у селищі Козача Лопань на Харківщині, які були знеструмлені через ворожі обстріли.

В АТ «Харківобленерго» повідомили, що цей населений пункт майже щодня перебуває під атаками РФ, в результаті яких фіксують пошкодження будівель, а також електромережі.

«На цьому напрямку у нас є ділянки, де відремонтувати перебитий кабель чи інше енергетичне обладнання поки що неможливо. Це нерозмінована територія, і їхати туди просто небезпечно. Проте ми намагаємося відновлювати електропостачання всюди, де живуть люди», – зазначили енергетики.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2024 в 14:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики заживили 1500 абонентів у селищі Козача Лопань на Харківщині, які були знеструмлені через ворожі обстріли.".