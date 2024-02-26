У Козачу Лопань повернули світло після ворожих обстрілів

Енергетики заживили 1500 абонентів у селищі Козача Лопань на Харківщині, які були знеструмлені через ворожі обстріли.

В АТ «Харківобленерго» повідомили, що цей населений пункт майже щодня перебуває під атаками РФ, в результаті яких фіксують пошкодження будівель, а також електромережі.

«На цьому напрямку у нас є ділянки, де відремонтувати перебитий кабель чи інше енергетичне обладнання поки що неможливо. Це нерозмінована територія, і їхати туди просто небезпечно. Проте ми намагаємося відновлювати електропостачання всюди, де живуть люди», – зазначили енергетики.