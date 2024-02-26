В Казачью Лопань вернули свет после вражеских обстрелов

Энергетики запитали 1500 абонентов в поселке Казачья Лопань на Харьковщине, которые были обесточены из-за вражеских обстрелов.

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что этот населенный пункт почти ежедневно находится под атаками РФ, в результате которых фиксируют повреждения зданий, а также электросетей.

«На этом направлении у нас есть участки, где отремонтировать перебитый кабель или другое энергетическое оборудование пока невозможно. Это неразминированная территория, и ехать туда просто опасно. Однако мы пытаемся восстанавливать электроснабжение повсюду, где живут люди», – отметили энергетики.