В Казачью Лопань вернули свет после вражеских обстрелов
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Энергетики запитали 1500 абонентов в поселке Казачья Лопань на Харьковщине, которые были обесточены из-за вражеских обстрелов.
В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что этот населенный пункт почти ежедневно находится под атаками РФ, в результате которых фиксируют повреждения зданий, а также электросетей.
«На этом направлении у нас есть участки, где отремонтировать перебитый кабель или другое энергетическое оборудование пока невозможно. Это неразминированная территория, и ехать туда просто опасно. Однако мы пытаемся восстанавливать электроснабжение повсюду, где живут люди», – отметили энергетики.
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 14:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики запитали 1500 абонентов в поселке Казачья Лопань на Харьковщине, которые были обесточены из-за вражеских обстрелов.".