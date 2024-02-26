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В Казачью Лопань вернули свет после вражеских обстрелов

Общество 14:14   26.02.2024
Виктория Яковенко
В Казачью Лопань вернули свет после вражеских обстрелов Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Энергетики запитали 1500 абонентов в поселке Казачья Лопань на Харьковщине, которые были обесточены из-за вражеских обстрелов.

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что этот населенный пункт почти ежедневно находится под атаками РФ, в результате которых фиксируют повреждения зданий, а также электросетей.

«На этом направлении у нас есть участки, где отремонтировать перебитый кабель или другое энергетическое оборудование пока невозможно. Это неразминированная территория, и ехать туда просто опасно. Однако мы пытаемся восстанавливать электроснабжение повсюду, где живут люди», – отметили энергетики.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 14:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики запитали 1500 абонентов в поселке Казачья Лопань на Харьковщине, которые были обесточены из-за вражеских обстрелов.".