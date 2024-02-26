На Харьковщине из-за обстрелов — очередное обесточивание
Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»
Россияне повредили на Харьковщине воздушную линию 110 кВ, сообщили в Минэнерго 26 февраля.
«На Харьковщине обесточилась воздушная линия 110 кВ, в результате чего без напряжения остались две подстанции, питающие бытовых потребителей. Продолжаются работы по устранению повреждений», — проинформировала пресс-служба Министерства энергетики Украины.
По данным Минэнерго, обесточивание произошло из-за обстрелов.
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Ранее в ХОВА сообщали, что за сутки под минометными и артиллерийскими обстрелами на Харьковщине было более 15 населенных пунктов. Также по региону ударили двумя ракетами С-300 (по Песочину) и беспилотниками типа «Шахед» (по Чугуевскому району). На Великий Бурлук скинули авиабомбу.
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 10:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне повредили на Харьковщине воздушную линию 110 кВ, сообщили в Минэнерго 26 февраля".