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На Харківщині через обстріли – чергове знеструмлення

Події 10:32   26.02.2024
Оксана Горун
На Харківщині через обстріли – чергове знеструмлення

Росіяни пошкодили на Харківщині повітряну лінію 110 кВ, повідомили в Міненерго 26 лютого.

“На Харківщині знеструмилась повітряна лінія 110 кВ, внаслідок чого без напруги залишились дві підстанції, які живлять побутових споживачів. Тривають роботи з усунення пошкоджень”, – поінформувала пресслужба Міністерства енергетики України.

За даними Міненерго, знеструмлення сталося через обстріли.

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Раніше у ХОВА повідомляли, що за добу під мінометними та артилерійськими обстрілами на Харківщині було понад 15 населених пунктів. Також по регіону вдарили двома ракетами С-300 (по Пісочину) та безпілотниками типу “Шахед” (по Чугуївському району). На Великий Бурлук скинули авіабомбу.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2024 в 10:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни пошкодили на Харківщині повітряну лінію 110 кВ, повідомили в Міненерго 26 лютого".