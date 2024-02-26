На Харківщині через обстріли – чергове знеструмлення

Росіяни пошкодили на Харківщині повітряну лінію 110 кВ, повідомили в Міненерго 26 лютого.

“На Харківщині знеструмилась повітряна лінія 110 кВ, внаслідок чого без напруги залишились дві підстанції, які живлять побутових споживачів. Тривають роботи з усунення пошкоджень”, – поінформувала пресслужба Міністерства енергетики України.

За даними Міненерго, знеструмлення сталося через обстріли.

Раніше у ХОВА повідомляли, що за добу під мінометними та артилерійськими обстрілами на Харківщині було понад 15 населених пунктів. Також по регіону вдарили двома ракетами С-300 (по Пісочину) та безпілотниками типу “Шахед” (по Чугуївському району). На Великий Бурлук скинули авіабомбу.