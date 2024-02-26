Нацгвардейцы из Харькова сбили два российских БпЛА (видео)
Бойцы 5-й Слобожанской бригады «приземлили» две российские БПЛА «Герань», сообщили в Нацгвардии.
Это произошло в ночь с 25 на 26 февраля.
«Примерно в 01 час. 16 мин мы услышали звук работы двигателей и получили команду на обезвреживание цели, – рассказывает гвардеец на позывной «Боцман» – А в 01 час. 30 мин наши расчеты открыли огонь для поражения целей».
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: беспилотник, БПЛА, дрон, нацгвардия, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 16:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы 5-й Слобожанской бригады «приземлили» две российские БПЛА «Герань», сообщили в Нацгвардии.".