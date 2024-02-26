Нацгвардейцы из Харькова сбили два российских БпЛА (видео)

Бойцы 5-й Слобожанской бригады «приземлили» две российские БПЛА «Герань», сообщили в Нацгвардии.

Это произошло в ночь с 25 на 26 февраля.

«Примерно в 01 час. 16 мин мы услышали звук работы двигателей и получили команду на обезвреживание цели, – рассказывает гвардеец на позывной «Боцман» – А в 01 час. 30 мин наши расчеты открыли огонь для поражения целей».