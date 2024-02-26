Нацгвардійці з Харкова збили два російські БпЛА
Бійці 5-ї Слобожанської бригади “приземлили” два російські БПЛА “Герань”, повідомили у Нацгвардії.
Це сталося в ніч із 25 на 26 лютого.
«Приблизно о 01 год. 16 хв ми почули звук роботи двигунів та отримали команду на знешкодження цілі, – розповідає гвардієць на позивний «Боцман» – А в 01 год. 30 хв наші розрахунки відкрили вогонь на ураження цілей».
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2024 в 16:50;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 5-ї Слобожанської бригади “приземлили” два російські БПЛА “Герань”, повідомили у Нацгвардії.".