Обстрел Купянщины: утром спасатели тушили пожар (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
28 февраля около 10:00 армия РФ нанесла удар по селу Кондрашовка Купянского района на Харьковщине.
«В результате обстрела разрушено хозяйственное сооружение в частном дворе. В нем также начался пожар на площади 30 кв.м», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Пожар полностью потушили в 10:55. Жертв и пострадавших нет, рассказали спасатели.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, Купянщина, обстрел, пожары, тушили, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2024 в 13:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 февраля около 10:00 армия РФ нанесла удар по селу Кондрашовка Купянского района на Харьковщине.".