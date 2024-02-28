Обстрел Купянщины: утром спасатели тушили пожар (фото)

28 февраля около 10:00 армия РФ нанесла удар по селу Кондрашовка Купянского района на Харьковщине.

«В результате обстрела разрушено хозяйственное сооружение в частном дворе. В нем также начался пожар на площади 30 кв.м», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Пожар полностью потушили в 10:55. Жертв и пострадавших нет, рассказали спасатели.

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