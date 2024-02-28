Обстріл Куп’янщини: вранці рятувальники гасили пожежу (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
28 лютого близько 10:00 армія РФ завдала удару по селу Кіндрашівка Куп’янського району на Харківщині.
«В результаті обстрілу зруйновано господарчу споруду на приватному подвір’ї. В ній також почалася пожежа на площі 30 кв.м», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
Пожежу повністю загасили о 10:55. Жертв та постраждалих немає, зазначили рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2024 в 13:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обстріл Куп’янщини: вранці рятувальники гасили пожежу (фото)".