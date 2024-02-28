Live
  • Ср 28.02.2024
  • Харків  +5°С
  • USD 38.42
  • EUR 41.72

Обстріл Куп’янщини: вранці рятувальники гасили пожежу (фото)

Події 13:44   28.02.2024
Вікторія Яковенко
Обстріл Куп’янщини: вранці рятувальники гасили пожежу (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

28 лютого близько 10:00 армія РФ завдала удару по селу Кіндрашівка Куп’янського району на Харківщині.

«В результаті обстрілу зруйновано господарчу споруду на приватному подвір’ї. В ній також почалася пожежа на площі 30 кв.м», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Пожежу повністю загасили о 10:55. Жертв та постраждалих немає, зазначили рятувальники.

02

03

04
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Читайте також: 20 котів загинули під час пожежі в Харкові вранці

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 28 лютого: удари БпЛА та КАБ, зміни у бюджеті
Головні новини Харкова 28 лютого: удари БпЛА та КАБ, зміни у бюджеті
28.02.2024, 13:47
Обстріл Куп’янщини: вранці рятувальники гасили пожежу (фото)
Обстріл Куп’янщини: вранці рятувальники гасили пожежу (фото)
28.02.2024, 13:44
“Яке місто ще так не прикрите?” – у Харкові відповіли нардепці Устіновій
“Яке місто ще так не прикрите?” – у Харкові відповіли нардепці Устіновій
26.02.2024, 07:51
На Харківщині двоє чоловіків з бензопилою нарубали дерев на мільйон гривень
На Харківщині двоє чоловіків з бензопилою нарубали дерев на мільйон гривень
10.02.2023, 15:15
Два депутати пішли з Харківської міськради
Два депутати пішли з Харківської міськради
28.02.2024, 13:27
Понад 47 млн грн – на армію та безпеку: зміни у бюджеті Харкова
Понад 47 млн грн – на армію та безпеку: зміни у бюджеті Харкова
28.02.2024, 13:10

Новини за темою:

10:06
20 котів загинули під час пожежі в Харкові вранці
09:51
Харківщина горить: штрафи за підпали можуть сягати 153 тис. грн
08:57
Кіт Ізюм став рятувальником у Києві: як живеться хвостатому переселенцю
08:03
Чоловік підірвався на території приватного домоволодіння на Харківщині
08:32
25 пожеж за добу на Харківщині: у ДСНС пояснили, що відбувається


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Обстріл Куп’янщини: вранці рятувальники гасили пожежу (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2024 в 13:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обстріл Куп’янщини: вранці рятувальники гасили пожежу (фото)".