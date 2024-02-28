По селу на Харьковщине ударил «ланцет», а по Дергачам — «шахед» — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: за сутки под обстрелами на Харьковщине было около 15 населенных пунктов. Били из артиллерии, минометов, применяли авиабомбы и БПЛА.
«В 11:33 в результате удара БПЛА «Shahed» в г. Дергачи Харьковского района повреждена крыша многоквартирного дома, забор, ворота. Без пострадавших», — сообщил начальник ХОВА.
Днем по селу Светличное в Богодуховском районе ударил БПЛА «Ланцет». Загорелся гражданский автомобиль, обошлось без пострадавших.
Россияне продолжали истязать Купянский район. По самому Купянску били в 21:00. Там поврежден частный дом. Еще один дом загорелся в селе Пристен Купянского района в 05:20 утра 28 февраля.
«Около 18:00 враг совершил обстрел КАБами по с. Федоровка Купянского района. Попадание вблизи складских построек частного предприятия, расположенного за пределами села. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет», — дополнил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, Дергачи, новости Харькова, обстрелы, разрушения, руйнування, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2024 в 08:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: за сутки под обстрелами на Харьковщине было около 15 населенных пунктов. Били из артиллерии, минометов, применяли авиабомбы и БПЛА".