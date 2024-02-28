По селу на Харьковщине ударил «ланцет», а по Дергачам — «шахед» — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: за сутки под обстрелами на Харьковщине было около 15 населенных пунктов. Били из артиллерии, минометов, применяли авиабомбы и БПЛА.

«В 11:33 в результате удара БПЛА «Shahed» в г. Дергачи Харьковского района повреждена крыша многоквартирного дома, забор, ворота. Без пострадавших», — сообщил начальник ХОВА.

Днем по селу Светличное в Богодуховском районе ударил БПЛА «Ланцет». Загорелся гражданский автомобиль, обошлось без пострадавших.

Россияне продолжали истязать Купянский район. По самому Купянску били в 21:00. Там поврежден частный дом. Еще один дом загорелся в селе Пристен Купянского района в 05:20 утра 28 февраля.

«Около 18:00 враг совершил обстрел КАБами по с. Федоровка Купянского района. Попадание вблизи складских построек частного предприятия, расположенного за пределами села. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет», — дополнил Синегубов.