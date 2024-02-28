По селу на Харківщині вдарив “ланцет”, а по Дергачах – “шахед” – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: за добу під обстрілами на Харківщині було близько 15 населених пунктів. Били з артилерії, мінометів, застосовували авіабомби та БПЛА.
“О 11:33 внаслідок обстрілу БПЛА “Shahed” м. Дергачі Харківського району пошкоджено дах багатоквартирного будинку, паркан, ворота. Без потерпілих”, – повідомив начальник ХОВА.
Вдень по селу Світличне в Богодухівському районі вдарив БПЛА “Ланцет”. Зайнявся цивільний автомобіль, обійшлося без постраждалих.
Росіяни продовжували катувати Куп’янський район. По самому Куп’янську били о 21:00. Там пошкодили приватний будинок. Ще один будинок спалахнув у селі Пристін Куп’янського району о 05:20 ранку 28 лютого.
“Близько 18:00 ворог здійснив обстріл КАБами по с. Федорівка Куп’янського району. Влучання поблизу складських будівель приватного підприємства, розташованого за межами села. За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих немає”, – доповнив Синєгубов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, Дергачі, новини Харкова, обстріли, руйнування, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2024 в 08:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: за добу під обстрілами на Харківщині було близько 15 населених пунктів. Били з артилерії, мінометів, застосовували авіабомби та БПЛА".