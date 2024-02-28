По селу на Харківщині вдарив “ланцет”, а по Дергачах – “шахед” – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: за добу під обстрілами на Харківщині було близько 15 населених пунктів. Били з артилерії, мінометів, застосовували авіабомби та БПЛА.

“О 11:33 внаслідок обстрілу БПЛА “Shahed” м. Дергачі Харківського району пошкоджено дах багатоквартирного будинку, паркан, ворота. Без потерпілих”, – повідомив начальник ХОВА.

Вдень по селу Світличне в Богодухівському районі вдарив БПЛА “Ланцет”. Зайнявся цивільний автомобіль, обійшлося без постраждалих.

Росіяни продовжували катувати Куп’янський район. По самому Куп’янську били о 21:00. Там пошкодили приватний будинок. Ще один будинок спалахнув у селі Пристін Куп’янського району о 05:20 ранку 28 лютого.

“Близько 18:00 ворог здійснив обстріл КАБами по с. Федорівка Куп’янського району. Влучання поблизу складських будівель приватного підприємства, розташованого за межами села. За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих немає”, – доповнив Синєгубов.