Терехов сообщил, сколько Харьков в этом году уже передал на оборону
Всего с начала 2024 года на укрепление сил обороны Харьков направил более 100 миллионов гривен, сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов.
Об этом он написал, комментируя решение сессии городского совета, которая состоялась сегодня, 28 февраля.
По ее итогам сообщили, что в бюджет на текущий год внесли изменения, «увеличив расходы на повышение уровня безопасности в городе и оказание помощи военным частям на 47,5 миллионов гривен».
Напомним, в ноябре 2023 года Терехов, комментируя статью Forbes Ukraine о якобы отсутствии расходов на тероборону из бюджета города, заявил, что с начала полномасштабной войны из казны на обеспечение обороны и безопасности города выделили 825 миллионов гривен, из них 474 миллиона — в 2023-м. Также мэр заверил, что все бригады, обращавшиеся за поддержкой, ее получили.
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2024 в 22:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего с начала 2024 года на укрепление сил обороны Харьков направил более 100 миллионов гривен".