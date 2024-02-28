Терехов сообщил, сколько Харьков в этом году уже передал на оборону

Всего с начала 2024 года на укрепление сил обороны Харьков направил более 100 миллионов гривен, сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов.

Об этом он написал, комментируя решение сессии городского совета, которая состоялась сегодня, 28 февраля.

По ее итогам сообщили, что в бюджет на текущий год внесли изменения, «увеличив расходы на повышение уровня безопасности в городе и оказание помощи военным частям на 47,5 миллионов гривен».

Напомним, в ноябре 2023 года Терехов, комментируя статью Forbes Ukraine о якобы отсутствии расходов на тероборону из бюджета города, заявил, что с начала полномасштабной войны из казны на обеспечение обороны и безопасности города выделили 825 миллионов гривен, из них 474 миллиона — в 2023-м. Также мэр заверил, что все бригады, обращавшиеся за поддержкой, ее получили.