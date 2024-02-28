Терехов повідомив, скільки Харків цього року вже передав на оборону

Загалом з початку 2024 року на зміцнення сил оборони Харків спрямував понад 100 мільйонів гривень, повідомив у телеграмі мер Ігор Терехов.

Про це він написав, коментуючи рішення сесії міської ради, яка відбулася сьогодні, 28 лютого.

За її підсумками повідомили, що до бюджету на поточний рік внесли зміни, “збільшивши видатки на підвищення рівня безпеки в місті та надання допомоги військовим частинам на 47,5 мільйонів гривень“.

Нагадаємо, в листопаді 2023 року Терехов, коментуючи статтю Forbes Ukraine про нібито відсутність видатків на тероборону з бюджету міста, заявив, що з початку повномасштабної війни зі скарбниці на забезпечення оборони та безпеки міста виділили 825 мільйонів гривень, з них 474 мільйони – у 2023-му. Також мер запевнив, що всі бригади, які зверталися по підтримку, її отримали.