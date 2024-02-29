50 тыс. грн «заработал» харьковчанин на продаже несуществующих газовых котлов

Правоохранители разоблачили 43-летнего харьковчанина, который через интернет обманывал людей.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, мужчина создал в интернете сайт, на котором якобы продавал газовые котлы.

«Злоумышленник разместил на сайте свои номера телефонов и платежные реквизиты банковской карты жены. Во время телефонных разговоров он сообщал потенциальным покупателям заведомо ложную информацию о том, что газовые котлы, которыми они интересуются, есть в наличии. Для подтверждения заказа он предлагал внести предоплату или полностью оплатить товар», — отметили в полиции.

Однако после получения средств фигурант прекращал контакт с покупателем. Таким образом, харьковчанин «заработал» 54 тысячи гривен, добавили правоохранители.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Ему грозит до 3 лет тюрьмы.

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