Понад 50 тис. грн «заробив» харків’янин на продажі неіснуючих газових котлів

Правоохоронці викрили 43-річного жителя Харкова, який через інтернет ошукував людей.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, чоловік створив в інтернеті сайт, на якому начебто продавав газові котли.

«Зловмисник розмістив на сайті свої номери телефонів та платіжні реквізити банківської картки дружини. Під час телефонних розмов він повідомляв потенційним покупцям завідомо неправдиву інформацію про те, що газові котли, якими вони цікавляться, є у наявності. Для підтвердження замовлення він пропонував внести передплату або повністю оплатити товар», – зазначили у поліції.

Однак після отримання коштів фігурант припиняв будь-який контакт з покупцем. Таким чином харків’янин «заробив» 54 тисячі гривень, додали правоохоронці.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Йому загрожує до 3 років тюрми.