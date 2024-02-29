Враг очень близко, обстановка тяжелая — начальник Купянской ГВА
Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире нацмарафона сообщил о ситуации в городе после вчерашнего теракта россиян, унесшего жизни двух человек.
«Обстановка тяжелая, напряженная. Враг очень близко и в очередной раз доказывает свой цинизм и свои намерения. Это уничтожение всего, что есть на территории нашего государства. Вчера очередной террористический акт. Враг нанес удар управляемой авиабомбой. Это ФАБ-500. Полутонная бомба, несущая в себе в два раза больше взрывной силы, чем ракета С-300, уничтожая все, что в радиусе до 200-500 метров находится. Никаких военных объектов, никаких военных формирований, расположений там не было и нет. Кафе, предоставлявшее свои услуги, церковь, осуществлявшая свою деятельность», — рассказал Беседин.
Он высказал предположение, что очередная трагедия может сподвигнуть часть жителей Купянска и района все же выехать с опасных территорий. Особенно это касается семей с детьми. На сейчас, по данным Беседина, в самом Купянске живут около 3,5 тысячи человек, а на территории громады — 7,5 тысячи. Возможностей обезопасить себя от российских обстрелов у них фактически нет — несмотря на наличие укрытий и системы оповещения.
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«На территории самого города Купянск расположены пять быстровозводимых сооружений. Это укрытия, которые находятся на остановках или в местах наибольшего скопления людей. Но расстояние 7-8 км от линии фронта, вы понимаете, что ни одна воздушная тревога не сможет реагировать соответствующим образом. Если мы говорим о системах оповещения, они работают на всей территории громады, но, к сожалению, этими оповещениями руководят из областного центра, они общие и не касаются именно тех обстрелов, которые производятся по городу Купянск и Купянской громаде», — пояснил начальник ГВА.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Беседин, война, купянск, новости Харькова, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 09:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире нацмарафона сообщил о ситуации в городе после вчерашнего теракта россиян, унесшего жизни двух человек".