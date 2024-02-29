Live
  • Чт 29.02.2024
  • Харьков  +1°С
  • USD 38.21
  • EUR 41.3

Враг очень близко, обстановка тяжелая — начальник Купянской ГВА

Происшествия 09:23   29.02.2024
Оксана Горун
Враг очень близко, обстановка тяжелая — начальник Купянской ГВА Скриншот

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире нацмарафона сообщил о ситуации в городе после вчерашнего теракта россиян, унесшего жизни двух человек.

«Обстановка тяжелая, напряженная. Враг очень близко и в очередной раз доказывает свой цинизм и свои намерения. Это уничтожение всего, что есть на территории нашего государства. Вчера очередной террористический акт. Враг нанес удар управляемой авиабомбой. Это ФАБ-500. Полутонная бомба, несущая в себе в два раза больше взрывной силы, чем ракета С-300, уничтожая все, что в радиусе до 200-500 метров находится. Никаких военных объектов, никаких военных формирований, расположений там не было и нет. Кафе, предоставлявшее свои услуги, церковь, осуществлявшая свою деятельность», — рассказал Беседин.

Он высказал предположение, что очередная трагедия может сподвигнуть часть жителей Купянска и района все же выехать с опасных территорий. Особенно это касается семей с детьми. На сейчас, по данным Беседина, в самом Купянске живут около 3,5 тысячи человек, а на территории громады — 7,5 тысячи. Возможностей обезопасить себя от российских обстрелов у них фактически нет  — несмотря на наличие укрытий и системы оповещения.

Читайте также: «Кроме террора населения оккупанты ничего не могут сделать» – мэр Купянска

«На территории самого города Купянск расположены пять быстровозводимых сооружений. Это укрытия, которые находятся на остановках или в местах наибольшего скопления людей. Но расстояние 7-8 км от линии фронта, вы понимаете, что ни одна воздушная тревога не сможет реагировать соответствующим образом. Если мы говорим о системах оповещения, они работают на всей территории громады, но, к сожалению, этими оповещениями руководят из областного центра, они общие и не касаются именно тех обстрелов, которые производятся по городу Купянск и Купянской громаде», — пояснил начальник ГВА.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 29.02: смертельный пожар, последствия обстрелов
Главные новости Харькова 29.02: смертельный пожар, последствия обстрелов
29.02.2024, 08:46
Враг очень близко, обстановка тяжелая — начальник Купянской ГВА
Враг очень близко, обстановка тяжелая — начальник Купянской ГВА
29.02.2024, 09:23
Где на Харьковщине активные боевые действия: Минреинтеграции обновило список
Где на Харьковщине активные боевые действия: Минреинтеграции обновило список
28.02.2024, 11:26
Погибли 3 взрослых и ребенок, есть раненые — Синегубов об обстрелах за сутки
Погибли 3 взрослых и ребенок, есть раненые — Синегубов об обстрелах за сутки
29.02.2024, 08:25
В лесах Харьковщины посчитали зверей: хищников стало больше
В лесах Харьковщины посчитали зверей: хищников стало больше
29.02.2024, 08:59
Сегодня 29 февраля: какой праздник и день в истории
Сегодня 29 февраля: какой праздник и день в истории
29.02.2024, 06:00

Новости по теме:

11:54
«Кроме террора населения оккупанты ничего не могут сделать» – мэр Купянска
09:22
Мэр Купянска вновь высказался о нехватке оружия после комментария Зеленского
07:54
«Ждуны» на Харьковщине «думают, что к ним не придут» — комментарий главы ГВА
07:35
Вакарчук дал концерт в Купянске — за 7 км до линии фронта (фото)
09:30
Как в Купянске реагируют на угрозы россиян захватить город: мнение главы ГВА


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Враг очень близко, обстановка тяжелая — начальник Купянской ГВА»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 09:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире нацмарафона сообщил о ситуации в городе после вчерашнего теракта россиян, унесшего жизни двух человек".