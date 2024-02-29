Враг очень близко, обстановка тяжелая — начальник Купянской ГВА

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире нацмарафона сообщил о ситуации в городе после вчерашнего теракта россиян, унесшего жизни двух человек.

«Обстановка тяжелая, напряженная. Враг очень близко и в очередной раз доказывает свой цинизм и свои намерения. Это уничтожение всего, что есть на территории нашего государства. Вчера очередной террористический акт. Враг нанес удар управляемой авиабомбой. Это ФАБ-500. Полутонная бомба, несущая в себе в два раза больше взрывной силы, чем ракета С-300, уничтожая все, что в радиусе до 200-500 метров находится. Никаких военных объектов, никаких военных формирований, расположений там не было и нет. Кафе, предоставлявшее свои услуги, церковь, осуществлявшая свою деятельность», — рассказал Беседин.

Он высказал предположение, что очередная трагедия может сподвигнуть часть жителей Купянска и района все же выехать с опасных территорий. Особенно это касается семей с детьми. На сейчас, по данным Беседина, в самом Купянске живут около 3,5 тысячи человек, а на территории громады — 7,5 тысячи. Возможностей обезопасить себя от российских обстрелов у них фактически нет — несмотря на наличие укрытий и системы оповещения.

«На территории самого города Купянск расположены пять быстровозводимых сооружений. Это укрытия, которые находятся на остановках или в местах наибольшего скопления людей. Но расстояние 7-8 км от линии фронта, вы понимаете, что ни одна воздушная тревога не сможет реагировать соответствующим образом. Если мы говорим о системах оповещения, они работают на всей территории громады, но, к сожалению, этими оповещениями руководят из областного центра, они общие и не касаются именно тех обстрелов, которые производятся по городу Купянск и Купянской громаде», — пояснил начальник ГВА.