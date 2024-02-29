Ворог дуже близько, обстановка важка – начальник Куп’янської МВА

Начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в етері нацмарафону повідомив про ситуацію в місті після вчорашнього теракту росіян, який забрав життя двох людей.

“Обстановка важка, напружена. Ворог дуже близько та в черговий раз доводить свій цинізм і свої наміри. Це знищення всього, що є на території нашої держави. Вчора черговий терористичний акт. Ворог задав удар керованою авіабомбою. Це ФАБ-500. Півтонна бомба, яка несе в собі у два рази більше вибухової сили, ніж ракета С-300, знищуючи все, що в радіусі до 200-500 метрів знаходиться. Жодних військових об’єктів, жодних військових формувань, розташувань там не було і немає. Кафе, яке надавало свої послуги, церква, яка здійснювала свою діяльність“, – розповів Беседін.

Він висловив припущення, що чергова трагедія може спонукати частину жителів Куп’янська та району все ж таки виїхати з небезпечних територій. Особливо це стосується сімей із дітьми. Наразі, за даними Бесєдіна, у самому Куп’янську живуть близько 3,5 тисячі людей, а на території громади – 7,5 тисячі. Можливостей убезпечити себе від російських обстрілів у них фактично немає – попри наявність укриттів та системи оповіщення.

“На території самого міста Куп’янськ розташовані п’ять швидкоспоруджуваних споруд. Це укриття, які знаходяться на зупинках або в місцях найбільшого скупчення людей. Але відстань 7-8 кілометрів від лінії фронту, ви розумієте, що жодна повітряна тривога не зможе реагувати відповідним чином. Якщо ми кажемо про системи оповіщення, вони працюють на всій території громади, але, на жаль, це оповіщення керується з обласного центру, воно загальне та не стосується саме тих обстрілів, які здійснюються по місту Куп’янськ і Куп’янській громаді“, — пояснив начальник МВА.