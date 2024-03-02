Два российских дрона сбили пограничники в Харьковской области (фото)

Два вражеских FPV-дрона обезвредили на Харьковщине пограничники бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон».

Об этом они сообщили на странице подразделения в соцсетях.

«Сбитые дроны-камикадзе ждет разминирование и доукомплектование, после чего они зажигательно вернутся предыдущим владельцам», — сообщили бойцы.