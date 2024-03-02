Два российских дрона сбили пограничники в Харьковской области (фото)
Два вражеских FPV-дрона обезвредили на Харьковщине пограничники бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон».
Об этом они сообщили на странице подразделения в соцсетях.
«Сбитые дроны-камикадзе ждет разминирование и доукомплектование, после чего они зажигательно вернутся предыдущим владельцам», — сообщили бойцы.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: БПЛА, дрон, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2024 в 19:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два вражеских FPV-дрона обезвредили на Харьковщине пограничники бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон».".