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Два российских дрона сбили пограничники в Харьковской области (фото)

Происшествия 19:06   02.03.2024
Оксана Якушко
Два российских дрона сбили пограничники в Харьковской области (фото)

Два вражеских FPV-дрона обезвредили на Харьковщине пограничники бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон».

Об этом они сообщили на странице подразделения в соцсетях.

«Сбитые дроны-камикадзе ждет разминирование и доукомплектование, после чего они зажигательно вернутся предыдущим владельцам», — сообщили бойцы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 марта 2024 в 19:06;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два вражеских FPV-дрона обезвредили на Харьковщине пограничники бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон».".