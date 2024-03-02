Два російські дрони збили прикордонники на Харківщині

Два ворожих FPV-дрони знешкодили на Харківщині прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон».

Про це вони повідомили на сторінці підрозділу у соцмережах.

«На збиті дрони-камікадзе чекає розмінування й доукомплектування, після чого вони вибухово повернуться попереднім власникам», – повідомили бійці.