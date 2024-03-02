Два російські дрони збили прикордонники на Харківщині
Два ворожих FPV-дрони знешкодили на Харківщині прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон».
Про це вони повідомили на сторінці підрозділу у соцмережах.
«На збиті дрони-камікадзе чекає розмінування й доукомплектування, після чого вони вибухово повернуться попереднім власникам», – повідомили бійці.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2024 в 19:06;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два ворожих FPV-дрони знешкодили на Харківщині прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон».".