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Два російські дрони збили прикордонники на Харківщині

Події 19:06   02.03.2024
Оксана Якушко
Два російські дрони збили прикордонники на Харківщині

Два ворожих FPV-дрони знешкодили на Харківщині прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон».

Про це вони повідомили на сторінці підрозділу у соцмережах.

«На збиті дрони-камікадзе чекає розмінування й доукомплектування, після чого вони вибухово повернуться попереднім власникам», – повідомили бійці.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2024 в 19:06;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два ворожих FPV-дрони знешкодили на Харківщині прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон».".