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Армия РФ девять раз атаковала на Харьковщине и нанесла авиаудары — Генштаб

Происшествия 19:25   03.03.2024
Оксана Горун
Армия РФ девять раз атаковала на Харьковщине и нанесла авиаудары — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в вечерней сводке 3 марта сообщил об авиаударах врага по Волчанску и Великому Бурлуку, а также о возобновившихся штурмах Синьковки на Харьковщине.

«На Купянском направлении враг девять раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.   Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области», — перечислили в Генштабе.

Обстрелы и авиаудары были и по приграничным городам и селам. Так, авиация РФ ударила по Волчанску и Великому Бурлуку. А артиллерия терроризировала Уды, Ветеринарное, Волчанск, Охримовку, Меловое и Тополи.

В целом по территории Украины за сутки россияне нанесли пять ракетных и 44 авиаудара, совершили 54 обстрела из РСЗО. На фронте зафиксировали 68 боевых столкновений.

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«В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава противника», — отметили в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 марта 2024 в 19:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в вечерней сводке 3 марта сообщил об авиаударах врага по Волчанску и Великому Бурлуку, а также о возобновившихся штурмах Синьковки на Харьковщине".