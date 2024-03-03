Армия РФ девять раз атаковала на Харьковщине и нанесла авиаудары — Генштаб

Генштаб ВСУ в вечерней сводке 3 марта сообщил об авиаударах врага по Волчанску и Великому Бурлуку, а также о возобновившихся штурмах Синьковки на Харьковщине.

«На Купянском направлении враг девять раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области», — перечислили в Генштабе.

Обстрелы и авиаудары были и по приграничным городам и селам. Так, авиация РФ ударила по Волчанску и Великому Бурлуку. А артиллерия терроризировала Уды, Ветеринарное, Волчанск, Охримовку, Меловое и Тополи.

В целом по территории Украины за сутки россияне нанесли пять ракетных и 44 авиаудара, совершили 54 обстрела из РСЗО. На фронте зафиксировали 68 боевых столкновений.

«В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава противника», — отметили в ГШ.