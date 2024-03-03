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Армія РФ дев’ять разів атакувала на Харківщині та завдала авіаударів – Генштаб

Події 19:25   03.03.2024
Оксана Горун
Армія РФ дев’ять разів атакувала на Харківщині та завдала авіаударів – Генштаб

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 3 березня повідомив про авіаудари ворога по Вовчанську та Великому Бурлуку, а також про відновлення штурмів Синьківки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог дев’ять разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області“, – перерахували в Генштабі.

Обстріли та авіаудари були й по прикордонних містах та селах. Так, авіація РФ вдарила по Вовчанську та Великому Бурлуку. А артилерія тероризувала Уди, Ветеринарне, Вовчанськ, Охрімівку, Мілове та Тополі.

Загалом по території України за добу росіяни завдали п’ять ракетних та 44 авіаудари, здійснили 54 обстріли з РСЗВ. На фронті зафіксували 68 бойових зіткнень.

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“Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу противника”, – зазначили у ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2024 в 19:25;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 3 березня повідомив про авіаудари ворога по Вовчанську та Великому Бурлуку, а також про відновлення штурмів Синьківки на Харківщині".