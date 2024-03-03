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Армия РФ утром ранила жителя Харьковщины и подожгла учебное заведение

Происшествия 10:11   03.03.2024
Оксана Горун
Армия РФ утром ранила жителя Харьковщины и подожгла учебное заведение Фото: пресс-служба ХОВА

Около 8:30 3 марта оккупанты обстреляли село Петропавловка Купянского района Харьковщины, пострадал местный житель.

«В результате ударов пострадал 60-летний гражданский мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение. Поврежден частный дом. Ликвидация последствий продолжается», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Ранее утром россияне ударили по Волчанску. Там частично разрушено здание учебного заведения.

«В одном из помещений произошло возгорание на площади 5 кв.м. Огнеборцы быстро потушили пожар после чего проводили работы по разборке завалов и обследованию разрушенной части здания», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 марта 2024 в 10:11;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 8:30 3 марта оккупанты обстреляли село Петропавловка Купянского района Харьковщины, пострадал местный житель".