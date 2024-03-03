Армия РФ утром ранила жителя Харьковщины и подожгла учебное заведение

Около 8:30 3 марта оккупанты обстреляли село Петропавловка Купянского района Харьковщины, пострадал местный житель.

«В результате ударов пострадал 60-летний гражданский мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение. Поврежден частный дом. Ликвидация последствий продолжается», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Ранее утром россияне ударили по Волчанску. Там частично разрушено здание учебного заведения.

«В одном из помещений произошло возгорание на площади 5 кв.м. Огнеборцы быстро потушили пожар после чего проводили работы по разборке завалов и обследованию разрушенной части здания», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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