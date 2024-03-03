Армия РФ утром ранила жителя Харьковщины и подожгла учебное заведение
Фото: пресс-служба ХОВА
Около 8:30 3 марта оккупанты обстреляли село Петропавловка Купянского района Харьковщины, пострадал местный житель.
«В результате ударов пострадал 60-летний гражданский мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение. Поврежден частный дом. Ликвидация последствий продолжается», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Ранее утром россияне ударили по Волчанску. Там частично разрушено здание учебного заведения.
«В одном из помещений произошло возгорание на площади 5 кв.м. Огнеборцы быстро потушили пожар после чего проводили работы по разборке завалов и обследованию разрушенной части здания», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, ГСЧС, Купянский район, новости Харькова, обстрелы, поранений, раненый, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2024 в 10:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 8:30 3 марта оккупанты обстреляли село Петропавловка Купянского района Харьковщины, пострадал местный житель".