Армія РФ вранці поранила мешканця Харківщини та підпалила навчальний заклад

Близько 8:30 3 березня окупанти обстріляли село Петропавлівка Куп’янського району Харківщини, постраждав місцевий житель.

“Внаслідок ударів постраждав 60-річний цивільний чоловік, госпіталізований до медичної установи. Пошкоджений приватний будинок. Ліквідація наслідків триває“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Раніше вранці росіяни вдарили по Вовчанську. Там частково зруйновано будівлю навчального закладу.

“В одному з приміщень сталось загоряння на площі 5 кв. м. Вогнеборці швидко загасили пожежу після чого проводили роботи з розбирання завалів та обстеження зруйнованої частини будівлі”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.