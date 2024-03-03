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Армія РФ вранці поранила мешканця Харківщини та підпалила навчальний заклад

Події 10:11   03.03.2024
Оксана Горун
Армія РФ вранці поранила мешканця Харківщини та підпалила навчальний заклад

Близько 8:30 3 березня окупанти обстріляли село Петропавлівка Куп’янського району Харківщини, постраждав місцевий житель.

Внаслідок ударів постраждав 60-річний цивільний чоловік, госпіталізований до медичної установи. Пошкоджений приватний будинок. Ліквідація наслідків триває“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Раніше вранці росіяни вдарили по Вовчанську. Там частково зруйновано будівлю навчального закладу.

“В одному з приміщень сталось загоряння на площі 5 кв. м. Вогнеборці швидко загасили пожежу після чого проводили роботи з розбирання завалів та обстеження зруйнованої частини будівлі”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «Армія РФ вранці поранила мешканця Харківщини та підпалила навчальний заклад»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2024 в 10:11;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 8:30 3 березня окупанти обстріляли село Петропавлівка Куп’янського району Харківщини, постраждав місцевий житель".