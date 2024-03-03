Live
  • Вс 03.03.2024
  • Харьков  +3°С
  • USD 38.05
  • EUR 41.2

ДТП в Харькове: сбили пешехода (фото)

Происшествия 18:05   03.03.2024
Оксана Горун
ДТП в Харькове: сбили пешехода (фото)

ДТП случилось на улице Гвардейцев-Широнинцев. Пострадавший — 53-летний мужчина.

«Авария произошла на улице Гвардейцев-Широнинцев. 36-летний водитель автомобиля «Daewoo Lanos» совершил наезд на 53-летнего пешехода. Предварительно установлено, что мужчина переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавший был доставлен в больницу», — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

ДТП в Харькове 3 марта 2024

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. На месте уже побывали следователи. Открыто  уголовное производство.

Читайте также: На харьковские дороги возвращаются приборы TruCam: где будут измерять скорость

Автор: Оксана Горун
Популярно
ДТП в Харькове: сбили пешехода (фото)
ДТП в Харькове: сбили пешехода (фото)
03.03.2024, 18:05
Мэр Днепра назвал импотентом генсека ООН после убийства РФ детей в Одессе
Мэр Днепра назвал импотентом генсека ООН после убийства РФ детей в Одессе
03.03.2024, 17:17
«Вонь ужасная» — река в центре Харькова загрязнена нефтепродуктами (видео)
«Вонь ужасная» — река в центре Харькова загрязнена нефтепродуктами (видео)
03.03.2024, 13:44
«Мир сошел с ума» — харьковский театр Шевченко провел премьеру
«Мир сошел с ума» — харьковский театр Шевченко провел премьеру
03.03.2024, 16:06
Главные новости Харькова 3.03: раненый на Купянщине, ДТП, нефть в реке
Главные новости Харькова 3.03: раненый на Купянщине, ДТП, нефть в реке
03.03.2024, 18:10
В Харькове массово продают квартиры, опасаясь окружения — очередной фейк от РФ
В Харькове массово продают квартиры, опасаясь окружения — очередной фейк от РФ
03.03.2024, 09:41

Новости по теме:

12:21
Две несовершеннолетние девушки пострадали в аварии на Харьковщине (фото)
11:54
В городе на Харьковщине авария: пропал свет
14:16
ДТП с пострадавшим на Харьковщине: столкнулись грузовик и легковушка (фото)
13:27
Смертельное ДТП: автомобиль врезался в бетонные блоки в Харькове
16:29
Пятеро, среди них двое детей, пострадали в ДТП в Харьковской области


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «ДТП в Харькове: сбили пешехода (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 марта 2024 в 18:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП случилось на улице Гвардейцев-Широнинцев. Пострадавший — 53-летний мужчина".