ДТП в Харькове: сбили пешехода (фото)

ДТП случилось на улице Гвардейцев-Широнинцев. Пострадавший — 53-летний мужчина.

«Авария произошла на улице Гвардейцев-Широнинцев. 36-летний водитель автомобиля «Daewoo Lanos» совершил наезд на 53-летнего пешехода. Предварительно установлено, что мужчина переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавший был доставлен в больницу», — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. На месте уже побывали следователи. Открыто уголовное производство.