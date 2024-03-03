ДТП в Харькове: сбили пешехода (фото)
ДТП случилось на улице Гвардейцев-Широнинцев. Пострадавший — 53-летний мужчина.
«Авария произошла на улице Гвардейцев-Широнинцев. 36-летний водитель автомобиля «Daewoo Lanos» совершил наезд на 53-летнего пешехода. Предварительно установлено, что мужчина переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавший был доставлен в больницу», — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. На месте уже побывали следователи. Открыто уголовное производство.
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2024 в 18:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП случилось на улице Гвардейцев-Широнинцев. Пострадавший — 53-летний мужчина".