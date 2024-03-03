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ДТП у Харкові: збили пішохода (фото)

Події 18:05   03.03.2024
Оксана Горун
ДТП у Харкові: збили пішохода (фото)

ДТП сталася на вулиці Гвардійців-Широнінців. Постраждалий – 53-річний чоловік.

“Аварія сталася на вулиці Гвардійців-Широнінців. 36-річний водій автомобіля “Daewoo Lanos” скоїв наїзд на 53-річного пішохода. Попередньо встановлено, що чоловік переходив дорогу на забороняючий сигнал світлофора. Потерпілого доставили до лікарні”, – повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

ДТП у Харкові 3 березня 2024

Поліція встановлює всі обставини події. На місці вже побували слідчі. Відкрито кримінальне провадження.

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Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «ДТП у Харкові: збили пішохода (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2024 в 18:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталося на вулиці Гвардійців-Широнінців. Постраждалий – 53-річний чоловік".