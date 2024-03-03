ДТП у Харкові: збили пішохода (фото)
ДТП сталася на вулиці Гвардійців-Широнінців. Постраждалий – 53-річний чоловік.
“Аварія сталася на вулиці Гвардійців-Широнінців. 36-річний водій автомобіля “Daewoo Lanos” скоїв наїзд на 53-річного пішохода. Попередньо встановлено, що чоловік переходив дорогу на забороняючий сигнал світлофора. Потерпілого доставили до лікарні”, – повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.
Поліція встановлює всі обставини події. На місці вже побували слідчі. Відкрито кримінальне провадження.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2024 в 18:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталося на вулиці Гвардійців-Широнінців. Постраждалий – 53-річний чоловік".