ДТП у Харкові: збили пішохода (фото)

ДТП сталася на вулиці Гвардійців-Широнінців. Постраждалий – 53-річний чоловік.

“Аварія сталася на вулиці Гвардійців-Широнінців. 36-річний водій автомобіля “Daewoo Lanos” скоїв наїзд на 53-річного пішохода. Попередньо встановлено, що чоловік переходив дорогу на забороняючий сигнал світлофора. Потерпілого доставили до лікарні”, – повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

Поліція встановлює всі обставини події. На місці вже побували слідчі. Відкрито кримінальне провадження.