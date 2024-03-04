Четыре российских дрона-камикадзе сбили пограничники на Харьковщине

На Харьковском направлении пограничники приземлили четыре вражеских дрона-камикадзе.

«Пограничники зафиксировали полет четырех ударных дронов-камикадзе, которые пересекли государственную границу и летели вглубь территории Украины, но их полет был непродолжительным. Бойцы ГПСУ открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего все беспилотники упали на землю и сдетонировали не доставшись своей цели», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.