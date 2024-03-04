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Четыре российских дрона-камикадзе сбили пограничники на Харьковщине

Общество 15:34   04.03.2024
Виктория Яковенко
Четыре российских дрона-камикадзе сбили пограничники на Харьковщине Фото: ГПСУ

На Харьковском направлении пограничники приземлили четыре вражеских дрона-камикадзе.

«Пограничники зафиксировали полет четырех ударных дронов-камикадзе, которые пересекли государственную границу и летели вглубь территории Украины, но их полет был непродолжительным. Бойцы ГПСУ открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего все беспилотники упали на землю и сдетонировали не доставшись своей цели», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 марта 2024 в 15:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении пограничники приземлили четыре вражеских дрона-камикадзе.".