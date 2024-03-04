Четыре российских дрона-камикадзе сбили пограничники на Харьковщине
Фото: ГПСУ
На Харьковском направлении пограничники приземлили четыре вражеских дрона-камикадзе.
«Пограничники зафиксировали полет четырех ударных дронов-камикадзе, которые пересекли государственную границу и летели вглубь территории Украины, но их полет был непродолжительным. Бойцы ГПСУ открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего все беспилотники упали на землю и сдетонировали не доставшись своей цели», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Читайте также: За сутки Харьковщину атаковали 11 раз — Генштаб ВСУ
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: вражеские, гпсу, дроны-камикадзе, пограничники, сбили, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Четыре российских дрона-камикадзе сбили пограничники на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 марта 2024 в 15:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении пограничники приземлили четыре вражеских дрона-камикадзе.".