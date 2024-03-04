Чотири російських дрони-камікадзе збили прикордонники на Харківщині
Фото: ДПСУ
На Харківському напрямку прикордонники приземлили чотири ворожих дрони-камікадзе.
«Прикордонники зафіксували політ чотирьох ударних дронів-камікадзе, які перетнули державний кордон та летіли вглиб території України, але їхній політ був не тривалим. Бійці ДПСУ відкрили вогонь зі стрілецької зброї, внаслідок чого всі безпілотники впали на землю та здетонували не діставшись своєї мети», – повідомили у Державній прикордонній службі України.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2024 в 15:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку прикордонники приземлили чотири ворожих дрони-камікадзе.".