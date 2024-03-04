Поджоги сухостоя и мусора: за неделю на Харьковщине — почти 200 пожаров

В ГСЧС сообщили о 190 пожарах за неделю на Харьковщине. Их причина – люди, которые выжигают сухую траву и мусор.

«Суммарная площадь, уничтоженная огнем, составила около 80 гектаров», — отметили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели заявили, что поджог растительных остатков строго запрещен.

«Кроме этого, поджег сухостоя на деоккупированных территориях или на территориях, где велись интенсивные боевые действия, – может привести к детонированию неразорвавшихся боеприпасов. Это крайне опасно для жизни спасателей, которые будут тушить пожар сухой травы на этих территориях», — добавили в ГСЧС.