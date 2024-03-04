Поджоги сухостоя и мусора: за неделю на Харьковщине — почти 200 пожаров
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В ГСЧС сообщили о 190 пожарах за неделю на Харьковщине. Их причина – люди, которые выжигают сухую траву и мусор.
«Суммарная площадь, уничтоженная огнем, составила около 80 гектаров», — отметили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Спасатели заявили, что поджог растительных остатков строго запрещен.
«Кроме этого, поджег сухостоя на деоккупированных территориях или на территориях, где велись интенсивные боевые действия, – может привести к детонированию неразорвавшихся боеприпасов. Это крайне опасно для жизни спасателей, которые будут тушить пожар сухой травы на этих территориях», — добавили в ГСЧС.
Читайте также: На Харьковщине «чистюли» вызвали в 21 раз больше пожаров, чем войска РФ
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Поджоги сухостоя и мусора: за неделю на Харьковщине — почти 200 пожаров»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 марта 2024 в 12:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили о 190 пожарах за неделю на Харьковщине. Их причина – люди, которые выжигают сухую траву и мусор.".