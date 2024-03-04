Підпали сухостою й сміття: за тиждень на Харківщині – майже 200 пожеж

У ДСНС повідомили про 190 пожеж за тиждень на Харківщині. Їхня причина – люди, які випалюють суху траву та сміття.

«Сумарна площа, знищена вогнем, склала близько 80 гектарів», – зазначили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Рятувальники заявили, що випалювання рослинних залишків суворо заборонене.

«Окрім цього, випалювання сухостою на деокупованих територіях, або на територіях, де велись інтенсивні бойові дії, – може призвести до детонування боєприпасів, що не розірвались. Це вкрай небезпечно для життя рятувальників, які будуть гасити пожежі сухої трави на цих територіях», – додали в ДСНС.