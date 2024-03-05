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Аэроразведчики обнаружили на Харьковщине узел связи россиян (видео)

Происшествия 10:10   05.03.2024
Оксана Горун
Аэроразведчики обнаружили на Харьковщине узел связи россиян (видео) Скриншот

На Харьковщине группа аэроразведки 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии Украины выявили позиции оккупантов, а артиллерия — уничтожила.

«Группой аэроразведки 5-й Слобожанской бригады под командованием гвардейца с позывным «Райт» на Харьковском направлении были обнаружены наблюдательный пост и узел связи российских оккупантов. После передачи координат на артиллерийский расчет МТ-12 гвардейцами было нанесено огневое поражение», — проинформировала пресс-служба бригады.

По данным нацгвардейцев, и пост, и узел связи, а также — самих оккупантов уничтожили.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 10:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине группа аэроразведки 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии Украины выявили позиции оккупантов, а артиллерия — уничтожила".