Аэроразведчики обнаружили на Харьковщине узел связи россиян (видео)

На Харьковщине группа аэроразведки 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии Украины выявили позиции оккупантов, а артиллерия — уничтожила.

«Группой аэроразведки 5-й Слобожанской бригады под командованием гвардейца с позывным «Райт» на Харьковском направлении были обнаружены наблюдательный пост и узел связи российских оккупантов. После передачи координат на артиллерийский расчет МТ-12 гвардейцами было нанесено огневое поражение», — проинформировала пресс-служба бригады.

По данным нацгвардейцев, и пост, и узел связи, а также — самих оккупантов уничтожили.