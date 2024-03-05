Аэроразведчики обнаружили на Харьковщине узел связи россиян (видео)
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На Харьковщине группа аэроразведки 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии Украины выявили позиции оккупантов, а артиллерия — уничтожила.
«Группой аэроразведки 5-й Слобожанской бригады под командованием гвардейца с позывным «Райт» на Харьковском направлении были обнаружены наблюдательный пост и узел связи российских оккупантов. После передачи координат на артиллерийский расчет МТ-12 гвардейцами было нанесено огневое поражение», — проинформировала пресс-служба бригады.
По данным нацгвардейцев, и пост, и узел связи, а также — самих оккупантов уничтожили.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: 5-я слобожанская бригада нгу, война, знищили, новости Харькова, уничтожили;
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 10:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине группа аэроразведки 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии Украины выявили позиции оккупантов, а артиллерия — уничтожила".