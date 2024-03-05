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Аеророзвідники виявили на Харківщині вузол зв’язку росіян (відео)

Події 10:10   05.03.2024
Оксана Горун
Аеророзвідники виявили на Харківщині вузол зв’язку росіян (відео)

На Харківщині група аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії України виявила позиції окупантів, а артилерія – знищила.

Групою аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригаді під командуванням гвардійця на позивний “Райт” на Харківському напрямку були виявлені спостережний пост та вузол зв’язку російських окупантів. Після передачі координат на артилерійський розрахунок МТ-12 гвардійцями було нанесено вогневе ураження”, – повідомила пресслужба бригади.

За даними нацгвардійців, і пост, і вузол зв’язку, а також самих окупантів знищили.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2024 в 10:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині група аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії України виявила позиції окупантів, а артилерія – знищила".