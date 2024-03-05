Аеророзвідники виявили на Харківщині вузол зв’язку росіян (відео)

На Харківщині група аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії України виявила позиції окупантів, а артилерія – знищила.

“Групою аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригаді під командуванням гвардійця на позивний “Райт” на Харківському напрямку були виявлені спостережний пост та вузол зв’язку російських окупантів. Після передачі координат на артилерійський розрахунок МТ-12 гвардійцями було нанесено вогневе ураження”, – повідомила пресслужба бригади.

За даними нацгвардійців, і пост, і вузол зв’язку, а також самих окупантів знищили.