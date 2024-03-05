Аеророзвідники виявили на Харківщині вузол зв’язку росіян (відео)
На Харківщині група аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії України виявила позиції окупантів, а артилерія – знищила.
“Групою аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригаді під командуванням гвардійця на позивний “Райт” на Харківському напрямку були виявлені спостережний пост та вузол зв’язку російських окупантів. Після передачі координат на артилерійський розрахунок МТ-12 гвардійцями було нанесено вогневе ураження”, – повідомила пресслужба бригади.
За даними нацгвардійців, і пост, і вузол зв’язку, а також самих окупантів знищили.
Читайте також: Вночі українські морські дрони втопили російський військовий корабель – ГУР
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: 5-я слобожанская бригада нгу, війна, знищили, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Аеророзвідники виявили на Харківщині вузол зв’язку росіян (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2024 в 10:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині група аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії України виявила позиції окупантів, а артилерія – знищила".