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Природа Харьковщины в огне: ГСЧСники обратились к поджигателям сухостоя

Общество 14:26   06.03.2024
Виктория Яковенко
Природа Харьковщины в огне: ГСЧСники обратились к поджигателям сухостоя Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Около 300 пожаров произошли в экосистемах Харьковщины с начала года. Основная причина возгораний – поджигатели сухостоя, отметили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Это пылает природа Харьковщины. Однако не всегда причина враг. Сами люди часто становятся виновниками того, что огонь уничтожает огромные просторы, наносит непоправимый вред окружающей среде, убивает флору и фауну. Мы неоднократно предупреждали о чрезвычайной опасности таких действий, особенно на оккупированных территориях. Там, где велись интенсивные боевые действия, подобные пожары могут привести к детонированию неразорвавшихся боеприпасов. Это прямая угроза жизни спасателей», — заявили ГСЧСники.

Они также напомнили, что во время действия военного положения поджигателей привлекают к уголовной ответственности по статье 113 «Диверсия» УКУ. Санкция статьи предусматривает 10-15 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 марта 2024 в 14:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 300 пожаров произошли в экосистемах Харьковщины с начала года. Основная причина возгораний – поджигатели сухостоя, отметили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".