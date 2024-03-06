Природа Харьковщины в огне: ГСЧСники обратились к поджигателям сухостоя

Около 300 пожаров произошли в экосистемах Харьковщины с начала года. Основная причина возгораний – поджигатели сухостоя, отметили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Это пылает природа Харьковщины. Однако не всегда причина враг. Сами люди часто становятся виновниками того, что огонь уничтожает огромные просторы, наносит непоправимый вред окружающей среде, убивает флору и фауну. Мы неоднократно предупреждали о чрезвычайной опасности таких действий, особенно на оккупированных территориях. Там, где велись интенсивные боевые действия, подобные пожары могут привести к детонированию неразорвавшихся боеприпасов. Это прямая угроза жизни спасателей», — заявили ГСЧСники.

Они также напомнили, что во время действия военного положения поджигателей привлекают к уголовной ответственности по статье 113 «Диверсия» УКУ. Санкция статьи предусматривает 10-15 лет тюрьмы.