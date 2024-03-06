Природа Харківщини у вогні: ДСНСники звернулись до паліїв сухостою

Близько 300 пожеж сталося в екосистемах Харківщини з початку року. Основна причина загорянь – палії сухостою, зазначили у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Це палає природа Харківщини. Проте не завжди цьому причиною є ворог. Самі люди часто стають винуватцями того, що вогонь знищує величезні простори, наносить непоправну шкоду довкіллю, вбиває флору і фауну. Ми неодноразово попереджали про надзвичайну небезпеку таких дій, особливо на деокупованих територіях. Там, де велись інтенсивні бойові дії, подібні пожежі можуть призвести до детонування боєприпасів, що не розірвались. Це пряма загроза для життя рятувальників», – заявили ДСНСники.

Там також нагадали, що під час дії воєнного стану паліїв притягують до кримінальної відповідальності за статтею 113 «Диверсія» ККУ. Санкція статті передбачає 10 до 15 років тюрми.