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КП освобожденных районов Харьковщины получили новые авто за 2 млн евро (видео)

Общество 13:55   08.03.2024
Виктория Яковенко
КП освобожденных районов Харьковщины получили новые авто за 2 млн евро (видео)

13 новых специализированных автомобилей передали коммунальным предприятиям деоккупированных районов Харьковщины.

В частности, технику получат КП Купянского, Изюмского и Чугуевского районов, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Среди автомобилей: два грузовика для перевозки гумпомощи, две машины для доставки воды, четыре самосвала, пять грузопассажирских авто.

«Спецавто на сумму почти 2 млн евро Харьковская область получила от Федерального агентства по технической помощи Германии», — добавил глава ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 марта 2024 в 13:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 новых специализированных автомобилей передали коммунальным предприятиям деоккупированных районов Харьковщины.".