КП освобожденных районов Харьковщины получили новые авто за 2 млн евро (видео)
13 новых специализированных автомобилей передали коммунальным предприятиям деоккупированных районов Харьковщины.
В частности, технику получат КП Купянского, Изюмского и Чугуевского районов, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Среди автомобилей: два грузовика для перевозки гумпомощи, две машины для доставки воды, четыре самосвала, пять грузопассажирских авто.
«Спецавто на сумму почти 2 млн евро Харьковская область получила от Федерального агентства по технической помощи Германии», — добавил глава ХОВА.
Читайте также: Чугуев без воды: С-300 повредила магистральный водопровод
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: авто, коммунальщики, КП, синегубов, транспорт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «КП освобожденных районов Харьковщины получили новые авто за 2 млн евро (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 марта 2024 в 13:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 новых специализированных автомобилей передали коммунальным предприятиям деоккупированных районов Харьковщины.".