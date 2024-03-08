КП освобожденных районов Харьковщины получили новые авто за 2 млн евро (видео)

13 новых специализированных автомобилей передали коммунальным предприятиям деоккупированных районов Харьковщины.

В частности, технику получат КП Купянского, Изюмского и Чугуевского районов, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Среди автомобилей: два грузовика для перевозки гумпомощи, две машины для доставки воды, четыре самосвала, пять грузопассажирских авто.

«Спецавто на сумму почти 2 млн евро Харьковская область получила от Федерального агентства по технической помощи Германии», — добавил глава ХОВА.