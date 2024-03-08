Комунальники деокупованих районів Харківщини отримали нові авто за 2 млн євро
13 нових спеціалізованих автівок передали комунальним підприємствам деокупованих районів Харківщини.
Зокрема, техніку отримають КП Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Серед автівок: дві вантажівки для перевезення гумдопомоги, дві машини для доставки води, чотири самоскиди, п’ять вантажно-пасажирських авто.
«Спецавто на суму майже 2 млн євро Харківська область отримала від Федерального агентства з технічної допомоги Німеччини», – додав голова ХОВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авто, коммунальщики, КП, сінєгубов, транспорт, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 13:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 нових спеціалізованих автівок передали комунальним підприємствам деокупованих районів Харківщини.".