Двоих детей обнаружили в метро Харькова: их мать уехала за город

На станции метро «Армейская» в Харькове правоохранители обнаружили двух девочек 10 и 4 лет, которые были без сопровождения взрослых.

«Как выяснилось, мать оставила их на знакомую, а сама уехала за город. Касательно детей никаких преступлений не совершено. Решается вопрос о привлечении матери к ответственности», – сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.