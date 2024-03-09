Двоих детей обнаружили в метро Харькова: их мать уехала за город
Фото: Харьковский метрополитен
На станции метро «Армейская» в Харькове правоохранители обнаружили двух девочек 10 и 4 лет, которые были без сопровождения взрослых.
«Как выяснилось, мать оставила их на знакомую, а сама уехала за город. Касательно детей никаких преступлений не совершено. Решается вопрос о привлечении матери к ответственности», – сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: діти, дети, мать, метро, полиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2024 в 14:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На станции метро «Армейская» в Харькове правоохранители обнаружили двух девочек 10 и 4 лет, которые были без сопровождения взрослых.".