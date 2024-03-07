Убеждала, что «не РФ воюет с Украиной»: поймали сотрудницу харьковского метро

Правоохранители сообщили о подозрении сотруднице КП «Харьковский метрополитен», распространявшей пророссийские нарративы.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, 51-летняя женщина занимает должность дежурного станционного поста централизации на одной из станций метро. Во время работы фигурантка оправдывала действия РФ.

«Она пыталась убедить коллег, что проведение АТО и ООС в Донецкой и Луганской областях – это внутренний гражданский конфликт. Женщина публично говорила: «Подожди, а как Украина свои войска начала использовать на Донбассе против украинского народа, хотя Конституцией запрещено. Не будем на Россию рассказывать, давай с Украиной разберемся. Тебя как это нормально?», — рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

Комментируя же полномасштабное вторжение, злоумышленница заявляла, что это якобы «НАТО воюет с Россией руками украинцев».

Женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 УКУ (оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом). Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

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