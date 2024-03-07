Переконувала, що «не РФ воює з Україною»: піймали працівницю метро Харкова
Правоохоронці повідомили про підозру співробітниці КП «Харківський метрополітен», яка поширювала проросійські наративи.
За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, 51-річна жінка займає посаду чергового станційного поста централізації на одній зі станцій метро. Під час роботи фігурантка виправдовувала дії РФ.
«Вона намагалася переконати колег, що проведення АТО і ООС у Донецькій і Луганській областях — це внутрішній громадянський конфлікт. Жінка публічно казала: «Подожди, а как Украина свои войска начала использовать в Донбассе против украинского народа, хотя Конституцией запрещено. Не будем на Россию рассказывать, давай с Украиной разберемся. Тебе как это, нормально?», – розповіли в Харківській обласній прокуратурі.
А коментуючи повномасштабне вторгнення, зловмисниця заявляла, що це нібито «НАТО воюет с Россией руками украинцев».
Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України, вчинене службовою особою). Їй загрожує до 8 років тюрми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: КП, метро, підозра, прокуратура, рф, СБУ, сотрудница, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 14:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру співробітниці КП «Харківський метрополітен», яка поширювала проросійські наративи.".