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Переконувала, що «не РФ воює з Україною»: піймали працівницю метро Харкова

Суспільство 14:23   07.03.2024
Вікторія Яковенко
Переконувала, що «не РФ воює з Україною»: піймали працівницю метро Харкова Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці повідомили про підозру співробітниці КП «Харківський метрополітен», яка поширювала проросійські наративи.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, 51-річна жінка займає посаду чергового станційного поста централізації на одній зі станцій метро. Під час роботи фігурантка виправдовувала дії РФ.

«Вона намагалася переконати колег, що проведення АТО і ООС у Донецькій і Луганській областях — це внутрішній громадянський конфлікт. Жінка публічно казала: «Подожди, а как Украина свои войска начала использовать в Донбассе против украинского народа, хотя Конституцией запрещено. Не будем на Россию рассказывать, давай с Украиной разберемся. Тебе как это, нормально?», – розповіли в Харківській обласній прокуратурі.

А коментуючи повномасштабне вторгнення, зловмисниця заявляла, що це нібито «НАТО воюет с Россией руками украинцев».

Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України, вчинене службовою особою). Їй загрожує до 8 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Переконувала, що «не РФ воює з Україною»: піймали працівницю метро Харкова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 14:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру співробітниці КП «Харківський метрополітен», яка поширювала проросійські наративи.".