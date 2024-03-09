Двох дітей виявили у метро Харкова: їхня мати поїхала за місто

На станції метро «Армійська» у Харкові правоохоронці виявили двох дівчат 10 і 4 років, які були без супроводу дорослих.

«Як з’ясувалося, мати залишила їх на знайому, а сама поїхала за місто. Щодо малолітніх ніяких злочинів не вчинено. Вирішується питання про притягнення матері до відповідальності», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.