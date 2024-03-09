Двох дітей виявили у метро Харкова: їхня мати поїхала за місто
На станції метро «Армійська» у Харкові правоохоронці виявили двох дівчат 10 і 4 років, які були без супроводу дорослих.
«Як з’ясувалося, мати залишила їх на знайому, а сама поїхала за місто. Щодо малолітніх ніяких злочинів не вчинено. Вирішується питання про притягнення матері до відповідальності», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: діти, мать, метро, поліція, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2024 в 14:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На станції метро «Армійська» у Харкові правоохоронці виявили двох дівчат 10 і 4 років, які були без супроводу дорослих.".