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Двох дітей виявили у метро Харкова: їхня мати поїхала за місто

Суспільство 14:01   09.03.2024
Вікторія Яковенко
Двох дітей виявили у метро Харкова: їхня мати поїхала за місто

На станції метро «Армійська» у Харкові правоохоронці виявили двох дівчат 10 і 4 років, які були без супроводу дорослих.

«Як з’ясувалося, мати залишила їх на знайому, а сама поїхала за місто. Щодо малолітніх ніяких злочинів не вчинено. Вирішується питання про притягнення матері до відповідальності», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Двох дітей виявили у метро Харкова: їхня мати поїхала за місто»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2024 в 14:01;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На станції метро «Армійська» у Харкові правоохоронці виявили двох дівчат 10 і 4 років, які були без супроводу дорослих.".