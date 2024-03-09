Live
  • Сб 09.03.2024
  • Харьков  -1°С
  • USD 38.08
  • EUR 41.49

Горели комнаты в домах, пожары в экосистемах – ГСЧС о сутках на Харьковщине

Происшествия 08:03   09.03.2024
Виктория Яковенко
Горели комнаты в домах, пожары в экосистемах – ГСЧС о сутках на Харьковщине Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Двое мужчин получили отравление угарным газом в результате пожаров на Харьковщине.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, в 00:18 9 марта произошел пожар в Люботине. Там горела комната в частном доме на площади 30 кв. м. В результате возгорания пострадал мужчина 1989 года рождения. Он получил отравление угарным газом. Огонь спасатели потушили в 02:12. Причина возникновения возгорания выясняется.

Еще один пожар произошел в Шевченковском районе Харькова в 05:01. Горела комната в двухэтажном жилом доме, отметили спасатели. Там ГСЧСники спасли 43-летнего мужчину, который также получил отравление угарным газом и ожоги рук. В комнате горели домашние вещи на площади 5 кв. м. Причина этого пожара также устанавливается.

«За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 36 пожаров в природных экосистемах. Огнем уничтожено около 22 га сухой растительности», — добавили в ГСЧС.

Читайте также: Вражеский дрон атаковал спасателей на Харьковщине (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 9 марта: сводка Генштаба, 36 пожаров в экосистемах
Главные новости Харькова 9 марта: сводка Генштаба, 36 пожаров в экосистемах
09.03.2024, 08:07
Сегодня 9 марта: какой праздник и день в истории
Сегодня 9 марта: какой праздник и день в истории
09.03.2024, 06:00
Главные новости Харькова 8.03: двоих харьковчан эвакуировали из Сектора Газа
Главные новости Харькова 8.03: двоих харьковчан эвакуировали из Сектора Газа
08.03.2024, 23:34
В Харькове — новый руководитель: кого назначили
В Харькове — новый руководитель: кого назначили
08.03.2024, 11:52
На Харьковщине отбили три атаки, РФ била из авиации — Генштаб ВСУ
На Харьковщине отбили три атаки, РФ била из авиации — Генштаб ВСУ
09.03.2024, 07:36
Двое погибших из-за удара дрона РФ по автомобилю на Харьковщине – Синегубов
Двое погибших из-за удара дрона РФ по автомобилю на Харьковщине – Синегубов
08.03.2024, 17:56

Новости по теме:

16:11
Гибель супругов на Харьковщине: утечки газа в доме не обнаружили
13:14
В доме в Харькове вместо газа потекла вода: отвечать будет житель подъезда
09:00
Передавать данные газовых счетчиков нужно даже при отсутствии потребления
13:48
В Харькове перекрыли улицу из-за утечки газа: подробности
13:42
Жителям села на Харьковщине вернули газ, пропавший из-за обстрелов РФ

Вы читали новость: «Горели комнаты в домах, пожары в экосистемах – ГСЧС о сутках на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 марта 2024 в 08:03;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое мужчин получили отравление угарным газом в результате пожаров на Харьковщине.".