Горели комнаты в домах, пожары в экосистемах – ГСЧС о сутках на Харьковщине

Двое мужчин получили отравление угарным газом в результате пожаров на Харьковщине.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, в 00:18 9 марта произошел пожар в Люботине. Там горела комната в частном доме на площади 30 кв. м. В результате возгорания пострадал мужчина 1989 года рождения. Он получил отравление угарным газом. Огонь спасатели потушили в 02:12. Причина возникновения возгорания выясняется.

Еще один пожар произошел в Шевченковском районе Харькова в 05:01. Горела комната в двухэтажном жилом доме, отметили спасатели. Там ГСЧСники спасли 43-летнего мужчину, который также получил отравление угарным газом и ожоги рук. В комнате горели домашние вещи на площади 5 кв. м. Причина этого пожара также устанавливается.

«За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 36 пожаров в природных экосистемах. Огнем уничтожено около 22 га сухой растительности», — добавили в ГСЧС.