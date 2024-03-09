Горели комнаты в домах, пожары в экосистемах – ГСЧС о сутках на Харьковщине
Двое мужчин получили отравление угарным газом в результате пожаров на Харьковщине.
Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, в 00:18 9 марта произошел пожар в Люботине. Там горела комната в частном доме на площади 30 кв. м. В результате возгорания пострадал мужчина 1989 года рождения. Он получил отравление угарным газом. Огонь спасатели потушили в 02:12. Причина возникновения возгорания выясняется.
Еще один пожар произошел в Шевченковском районе Харькова в 05:01. Горела комната в двухэтажном жилом доме, отметили спасатели. Там ГСЧСники спасли 43-летнего мужчину, который также получил отравление угарным газом и ожоги рук. В комнате горели домашние вещи на площади 5 кв. м. Причина этого пожара также устанавливается.
«За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 36 пожаров в природных экосистемах. Огнем уничтожено около 22 га сухой растительности», — добавили в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: газ, горели, ГСЧС, комната, отравление, пожары, харьковщина, экосистемы;
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2024 в 08:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое мужчин получили отравление угарным газом в результате пожаров на Харьковщине.".