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Горіли кімнати у будинках, пожежі в екосистемах – ДСНС про добу на Харківщині

Події 08:03   09.03.2024
Вікторія Яковенко
Горіли кімнати у будинках, пожежі в екосистемах – ДСНС про добу на Харківщині Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Двоє чоловіків отримали отруєння чадним газом внаслідок пожеж на Харківщині.

Як повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області, о 00:18 9 березня сталася пожежа у Люботині. Там горіла кімната у приватному будинку на площі 30 кв.м. Внаслідок загоряння постраждав чоловік 1989 року народження. Він отримав отруєння чадним газом. Вогонь рятувальники загасили о 02:12. Причина виникнення загоряння з’ясовується.

Ще одна пожежа сталася у Шевченківському районі Харкова о 05:01. Горіла кімната у двоповерховому житловому будинку, зазначили рятувальники. Там ДСНСники врятували 43-річного чоловіка, який також отримав отруєння чадним газом та опіки рук. В кімнаті горіли домашні речі на площі 5 кв.м. Причина цієї пожежі теж встановлюється.

«Минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували 36 пожеж у природних екосистемах. Вогнем знищено біля 22 га сухої рослинності», – додали в ДСНС.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2024 в 08:03;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє чоловіків отримали отруєння чадним газом внаслідок пожеж на Харківщині.".