Горіли кімнати у будинках, пожежі в екосистемах – ДСНС про добу на Харківщині
Двоє чоловіків отримали отруєння чадним газом внаслідок пожеж на Харківщині.
Як повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області, о 00:18 9 березня сталася пожежа у Люботині. Там горіла кімната у приватному будинку на площі 30 кв.м. Внаслідок загоряння постраждав чоловік 1989 року народження. Він отримав отруєння чадним газом. Вогонь рятувальники загасили о 02:12. Причина виникнення загоряння з’ясовується.
Ще одна пожежа сталася у Шевченківському районі Харкова о 05:01. Горіла кімната у двоповерховому житловому будинку, зазначили рятувальники. Там ДСНСники врятували 43-річного чоловіка, який також отримав отруєння чадним газом та опіки рук. В кімнаті горіли домашні речі на площі 5 кв.м. Причина цієї пожежі теж встановлюється.
«Минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували 36 пожеж у природних екосистемах. Вогнем знищено біля 22 га сухої рослинності», – додали в ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2024 в 08:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє чоловіків отримали отруєння чадним газом внаслідок пожеж на Харківщині.".