В Харькове решили сжечь свалку возле домов — что из этого вышло (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Днем 11 марта спасатели тушили пожар, возникший на открытом пространстве в Киевском районе Харькова.
Кто-то захотел сжечь стихийную свалку, которую местные устроили на заболоченном участке недалеко от собственных домов, но пожар вышел из-под контроля, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Чрезвычайники взялись за тушение огня около 13:30 и завершили работы спустя 2,5 часа. Выгорело 1,5 га экосистемы: кустарники, сухая трава, камыш и мусор.
Спасатели подчеркивают: если бы не их оперативные действия, огонь мог бы уничтожить и частные дома.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, київський район, киевский район, пожары, свалка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 18:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 11 марта спасатели тушили пожар, возникший на открытом пространстве в Киевском районе Харькова".