В Харькове решили сжечь свалку возле домов — что из этого вышло (фото)

Днем 11 марта спасатели тушили пожар, возникший на открытом пространстве в Киевском районе Харькова.

Кто-то захотел сжечь стихийную свалку, которую местные устроили на заболоченном участке недалеко от собственных домов, но пожар вышел из-под контроля, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайники взялись за тушение огня около 13:30 и завершили работы спустя 2,5 часа. Выгорело 1,5 га экосистемы: кустарники, сухая трава, камыш и мусор.

Спасатели подчеркивают: если бы не их оперативные действия, огонь мог бы уничтожить и частные дома.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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