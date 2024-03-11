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В Харькове решили сжечь свалку возле домов — что из этого вышло (фото)

Происшествия 18:29   11.03.2024
Елена Нагорная
В Харькове решили сжечь свалку возле домов — что из этого вышло (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Днем 11 марта спасатели тушили пожар, возникший на открытом пространстве в Киевском районе Харькова.

Кто-то захотел сжечь стихийную свалку, которую местные устроили на заболоченном участке недалеко от собственных домов, но пожар вышел из-под контроля, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайники взялись за тушение огня около 13:30 и завершили работы спустя 2,5 часа. Выгорело 1,5 га экосистемы: кустарники, сухая трава, камыш и мусор.

Спасатели подчеркивают: если бы не их оперативные действия, огонь мог бы уничтожить и частные дома.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 18:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 11 марта спасатели тушили пожар, возникший на открытом пространстве в Киевском районе Харькова".