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У Харкові вирішили спалити звалище біля будинків – що з цього вийшло (фото)

Події 18:29   11.03.2024
Олена Нагорна
У Харкові вирішили спалити звалище біля будинків – що з цього вийшло (фото)

Вдень 11 березня рятувальники гасили пожежу, що виникла на відкритому просторі у Київському районі Харкова.

Хтось захотів спалити стихійне звалище, яке місцеві влаштували на заболоченій ділянці неподалік власних будинків, але пожежа вийшла з-під контролю, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Надзвичайники взялися за гасіння вогню близько 13:30 та завершили роботи за 2,5 години. Вигоріло 1,5 га екосистеми: чагарники, суха трава, очерет та сміття.

Рятувальники наголошують: якби не їхні оперативні дії, вогонь міг би знищити приватні будинки.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 18:29;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 11 березня рятувальники гасили пожежу, що виникла на відкритому просторі у Київському районі Харкова".