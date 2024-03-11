У Харкові вирішили спалити звалище біля будинків – що з цього вийшло (фото)

Вдень 11 березня рятувальники гасили пожежу, що виникла на відкритому просторі у Київському районі Харкова.

Хтось захотів спалити стихійне звалище, яке місцеві влаштували на заболоченій ділянці неподалік власних будинків, але пожежа вийшла з-під контролю, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Надзвичайники взялися за гасіння вогню близько 13:30 та завершили роботи за 2,5 години. Вигоріло 1,5 га екосистеми: чагарники, суха трава, очерет та сміття.

Рятувальники наголошують: якби не їхні оперативні дії, вогонь міг би знищити приватні будинки.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

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