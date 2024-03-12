Ночью мороз, днем местами дождь: погода в Харькове и области на 13 марта
Фото: Василий Голосный
В среду, 13 марта, на Харьковщине — переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.
В Харькове ночная температура составит от 2 до 4 градусов мороза, днем — от 3 до 5 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 2 до 7 градусов со знаком «минус», днем — от 2 до 7 тепла.
Ветер восточный, 7 — 12 м/с.
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- Категории: Общество, Погода; Теги: дождь, март, погода, прогноз, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 20:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 13 марта, на Харьковщине — переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь".