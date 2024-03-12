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Ночью мороз, днем местами дождь: погода в Харькове и области на 13 марта

Общество 20:40   12.03.2024
Елена Нагорная
Ночью мороз, днем местами дождь: погода в Харькове и области на 13 марта Фото: Василий Голосный

В среду, 13 марта, на Харьковщине — переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.

В Харькове ночная температура составит от 2 до 4 градусов мороза, днем — от 3 до 5 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 2 до 7 градусов со знаком «минус», днем — от 2 до 7 тепла.

Ветер восточный, 7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 20:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 13 марта, на Харьковщине — переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь".