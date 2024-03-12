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Уночі мороз, удень місцями дощ: погода в Харкові та області на 13 березня

Погода 20:40   12.03.2024
Олена Нагорна
Уночі мороз, удень місцями дощ: погода в Харкові та області на 13 березня

У середу, 13 березня, на Харківщині – мінлива хмарність. Уночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.

У Харкові нічна температура становитиме від 2 до 4 градусів морозу, вдень – від 3 до 5 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 2 до 7 градусів зі знаком “мінус”, вдень – від 2 до 7 тепла.

Вітер східний, 7 – 12 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 20:40;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 13 березня, на Харківщині – мінлива хмарність. Уночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ".