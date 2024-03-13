Мокрый снег и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 14 марта
Фото: Василий Голосный
В четверг, 14 марта, на Харьковщине в течение суток возможны небольшие осадки — мокрый снег и дождь.
В Харькове ночная температура составит от 0 до 2 градусов мороза, днем — от 4 до 6 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем — от 2 до 7 градусов со знаком «плюс».
Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дождь, март, погода, прогноз, сніг, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 19:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 14 марта, на Харьковщине в течение суток возможны небольшие осадки — мокрый снег и дождь".