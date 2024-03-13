Мокрый снег и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 14 марта

В четверг, 14 марта, на Харьковщине в течение суток возможны небольшие осадки — мокрый снег и дождь.

В Харькове ночная температура составит от 0 до 2 градусов мороза, днем — от 4 до 6 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем — от 2 до 7 градусов со знаком «плюс».

Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с.