Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 14 березня

У четвер, 14 березня, на Харківщині протягом доби можливі невеликі опади – мокрий сніг та дощ.

У Харкові нічна температура становитиме від 0 до 2 градусів морозу, вдень – від 4 до 6 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 3 градусів морозу до 2 тепла, вдень від 2 до 7 градусів зі знаком “плюс”.

Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с.