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Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 14 березня

Суспільство 19:46   13.03.2024
Олена Нагорна
Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 14 березня

У четвер, 14 березня, на Харківщині протягом доби можливі невеликі опади – мокрий сніг та дощ.

У Харкові нічна температура становитиме від 0 до 2 градусів морозу, вдень – від 4 до 6 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 3 градусів морозу до 2 тепла, вдень від 2 до 7 градусів зі знаком “плюс”.

Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 19:46;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 14 березня, на Харківщині протягом доби можливі невеликі опади – мокрий сніг та дощ".